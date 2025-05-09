Nefes borusuna yemek kaçan çocuk, öğretmenin Heimlich manevrasıyla kurtuldu

Düzenleme: Kaynak: DHA

Sivas'ta nefes borusuna yemek parçası kaçan ve fenalaşan ikinci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Ertuğrul Kadir Kızılırmak, nöbetçi öğretmen Cevdet Esen'in Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Sivas'ta Vali Mehmet Lütfullah Bilgin İlkokulu'nda öğle yemeği sırasında ikinci sınıf öğrencisi Ertuğrul Kadir Kızılırmak'ın nefes borusuna yemek parçası kaçtı.

Aniden fenalaşan öğrencinin yardımına nöbetçi öğretmen Cevdet Esen yetişti. Esen, Heimlich manevrası uygulayarak öğrencinin boğazına kaçan yemek parçasını çıkarmayı başardı.

Müdahale sonrası kendine gelen öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan öğretmenin öğrenciye Heimlich manevrası uyguladığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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