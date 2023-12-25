Beylikdüzü'nde derenin rengi değişti! Mahalleli şikayet yağdırdı...

Kaynak: İHA
Beylikdüzü'nde derenin rengi değişti! Mahalleli şikayet yağdırdı...
Beylikdüzü’nde atık sular nedeniyle derenin rengi değiştiği gözlemlenirken, oluşan kokunun yaz aylarından beri devam ettiği mahalle sakinlerince ifade edildi.

Beylikdüzü’nde, Dereağzı ve Sahil Mahallesi’nin birleşiminde bulunan alanda atık suların Kavaklı Dere’ye karışması sonucu, derede dayanılmaz bir koku oluştuğu ve çevrede yaşayan vatandaşların evlerinden çıkamadığı bildirildi.

Derenin deniz ile birleştiği alanda oluşan kirlilik ise havadan dron ile görüntülendi.

"PİS SU DİREKT DENİZE GİDİYOR"

Kokunun yaz aylarından beri devam ettiğini ifade eden mahalle sakini Nedim Oruç Güney, "İSKİ ekipleri de bölgede çalışıyor ama hiçbir faydası olmuyor. Dereağzı ve Sahil Mahallesi’nin birleştiği noktada bulunana Kavaklı Dere’ye atık su dökülüyor. Ben çok rahatsızım, kısmen dereye uzak oturmama rağmen rahatsızım. Yakın çevrede bulunan vatandaşlar çok daha rahatsız. Bu pis su direkt denize gidiyor, çevre kirliliğine de neden oluyor." dedi.

"İNSANLAR KOKUDAN DENİZE GİREMİYOR"

Güney, "Denize girilen alan var, insanlar kokudan denize de giremiyor. İSKİ’nin burayı temizlemesi lazım bir an önce. Daha önceden böyle bir sorun yoktu, beceriksizlik gerçekten. İnsanlar burada oturamıyor gerçekten” diye konuştu.

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