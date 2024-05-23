Beylikdüzü’nde feci kaza. 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Beylikdüzü’nde feci kaza. 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İstanbul Beylikdüzü’nde yoldan geçen otomobil yoldan geçen bir vatandaş ile 6 yaşındaki oğluna çarptı. Kazada küçük çocuk hayatını kaybetti.

İstanbul Beylikdüzü’nde Halil İşler ile 6 yaşındaki oğlu kaldırımda yürürken yoldan geçen otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle baba İşler savrulurken oğlu İşler otomobilin altında kaldı. Çevredekilerin yardımıyla yaralanan baba ve oğul, sürücü Cengiz B. tarafından en yakındaki hastaneye götürüldü. 6 yaşındaki Bilal İşler'in hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Baba Hakan İşler'in ise tedavisi devam ediyor.

Baba ve oğlunu hastaneye götüren Cengiz B. gözaltına alındı. Cengiz B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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