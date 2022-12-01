1 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Genç sevgililer kafa kafaya verip aynı kurşunla intihar etti

Genç sevgililer kafa kafaya verip aynı kurşunla intihar etti

Beylikdüzü'nde 19 ve 20 yaşındaki iki genç sevgili, kafa kafaya vererek tek kurşunla intihar etti.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 15:56
Takip Et

Beylikdüzü'nde genç sevgililer kafa kafaya verip aynı kurşunla intihar etti

Genç sevgililer kafa kafaya verip aynı kurşunla intihar etti
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, olay Kavaklı Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre 2 yıllık erkek arkadaşı Muhammet Yaşar Tekin (20) ile evine gelen Duygu Unutmaz (19), henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kafa kafaya vererek tek kurşunla intihar etti. 

Olay sırasında Muhammet Yaşar Tekin'in ailesinin de evde olduğu, hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdiği öğrenildi. Eve gelen polis ekibi, Tekin ve Unutmaz'ın cansız bedenleri ile karşılaştı. Yapılan olay yeri çalışması ve savcılık incelemesinin ardından silaha el konuldu. Cenazeler Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji'den 5 ile sağanak 4 ile kar uyarısı 
1
﻿Meteoroloji'den 5 ile sağanak 4 ile kar uyarısı 
﻿Meteoroloji'den 5 ile sağanak 4 ile kar uyarısı 
﻿Ata Demirer saatler boyunca o şarkıcıyı dinlemiş
2
﻿Ata Demirer saatler boyunca o şarkıcıyı dinlemiş
﻿Ata Demirer saatler boyunca o şarkıcıyı dinlemiş
﻿Esad'dan Ankara’da şok yaratacak açıklama. Erdoğan görüşmek istemişti
3
﻿Esad'dan Ankara’da şok yaratacak açıklama. Erdoğan görüşmek istemişti
﻿Esad'dan Ankara’da şok yaratacak açıklama. Erdoğan görüşmek istemişti
﻿Bakan Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasını savundu. Değişim ‘stres’ yapıyormuş
4
﻿Bakan Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasını savundu. Değişim ‘stres’ yapıyormuş
﻿Bakan Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasını savundu. Değişim ‘stres’ yapıyormuş
﻿Ecem Erkek küçük kız kardeşlerini uyardı. 'Aşırı bozulmaya başladı' dedi
5
﻿Ecem Erkek küçük kız kardeşlerini uyardı. 'Aşırı bozulmaya başladı' dedi
﻿Ecem Erkek küçük kız kardeşlerini uyardı. 'Aşırı bozulmaya başladı' dedi
﻿İBB çalışanın Soylu’ya açtığı üç kuruşluk dava sonuçlandı
6
﻿İBB çalışanın Soylu’ya açtığı üç kuruşluk dava sonuçlandı
﻿İBB çalışanın Soylu’ya açtığı üç kuruşluk dava sonuçlandı
﻿Meksika kazandı ama yetmedi
7
﻿Meksika kazandı ama yetmedi
﻿Meksika kazandı ama yetmedi
﻿İçişleri Bakanlığı'ndan terör saldırısı uyarısı yapıldığı iddialarına açıklama
﻿İçişleri Bakanlığı'ndan terör saldırısı uyarısı yapıldığı iddialarına açıklama
﻿İçişleri Bakanlığı'ndan terör saldırısı uyarısı yapıldığı iddialarına açıklama
﻿Bursa'da yoğun sis çıktı 9 araç kaza yaptı: 6 yaralı
﻿Bursa'da yoğun sis çıktı 9 araç kaza yaptı: 6 yaralı
﻿Bursa'da yoğun sis çıktı 9 araç kaza yaptı: 6 yaralı
﻿Pentagon’dan Ukrayna için 1,2 milyar dolarlık hava savunma sistemi ihalesi
﻿Pentagon’dan Ukrayna için 1,2 milyar dolarlık hava savunma sistemi ihalesi
﻿Pentagon’dan Ukrayna için 1,2 milyar dolarlık hava savunma sistemi ihalesi
﻿Trafik polisi, nefes borusuna yiyecek kaçan kişiyi Heimlich manevrası ile kurtardı
﻿Trafik polisi, nefes borusuna yiyecek kaçan kişiyi Heimlich manevrası ile kurtardı
﻿Trafik polisi, nefes borusuna yiyecek kaçan kişiyi Heimlich manevrası ile kurtardı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.