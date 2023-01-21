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Parktaki gençler tekme tokat dövüldü 

Beylikdüzü’nde bir grup, parkta tartıştıkları iki genci tekme tokat dövdü. Çevredeki vatandaşların “polis geliyor” uyarılarına da aldırmayan şahısların kavga etmeye devam etti.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 11:02
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Beylikdüzü'nde parktaki gençlere dayak

Parktaki gençler tekme tokat dövüldü 
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İHA'nın haberine göre, olay, 18 Ocak Çarşamba günü Beylikdüzü Barış Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, bir grup parkta iki genç ile tartıştı. 

Kısa süre sonra hararetlenen tartışmada öfkeli grup, iki genci tekme tokat dövmeye başladı.

Aldığı darbelerle yere yığılan gençler, uzun bir süre darp edilirken, saldırganlar çevredeki vatandaşların “Polis geliyor” uyarılarına da aldırmadı. 

Yaşanan o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı.

 

 

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A.Aydın
21.01.2023 11:44
Ülke Teksasa döndürüldü, ortada bakan yok.  
 
hikmet
21.01.2023 11:24
2 kişiye 11 kişi girişmiş.bu 11 kişi teke tek kapışssa korkudan altına ederler...birleşince himen olmuşlar :)  
 
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