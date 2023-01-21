﻿ Parktaki gençler tekme tokat dövüldü 

İHA'nın haberine göre, olay, 18 Ocak Çarşamba günü Beylikdüzü Barış Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, bir grup parkta iki genç ile tartıştı.

Kısa süre sonra hararetlenen tartışmada öfkeli grup, iki genci tekme tokat dövmeye başladı.

Aldığı darbelerle yere yığılan gençler, uzun bir süre darp edilirken, saldırganlar çevredeki vatandaşların “Polis geliyor” uyarılarına da aldırmadı.

Yaşanan o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı.