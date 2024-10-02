Beylikdüzü’ndeki borç kavgasında silahlar konuştu: Saldırı anı kamerada

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Beylikdüzü’ndeki borç kavgasında silahlar konuştu: Saldırı anı kamerada

İstanbul Beylikdüzü'nde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada M.S.A., tartıştığı S.D.'yi silahla vurdu. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli M.S.A. gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. S.D. hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında alacak verecek yüzünden husumet bulunan M.S.A. ile S.D. bir kafede buluştu.

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Borç yüzünden çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kafenin dışında devam eden kavgada M.S.A., silahla S.D.'yi vurarak olay yerinden kaçtı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. S.D. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Yapılan çalışmalarda şüpheli M.S.A., kullandığı silahla birlikte yakalandı. Gözaltındaki M.S.A., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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