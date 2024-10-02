Beylikdüzü’ndeki borç kavgasında silahlar konuştu: Saldırı anı kamerada

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında alacak verecek yüzünden husumet bulunan M.S.A. ile S.D. bir kafede buluştu.
Borç yüzünden çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kafenin dışında devam eden kavgada M.S.A., silahla S.D.'yi vurarak olay yerinden kaçtı.
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Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. S.D. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalarda şüpheli M.S.A., kullandığı silahla birlikte yakalandı. Gözaltındaki M.S.A., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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