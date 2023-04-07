Galatasaray'ın transferleri Beylikdüzü'nden

Beylikdüzüspor'un 9 ve 12 yaşlarındaki 3 genç futbolcusu Galatasaray'a transfer oldu.

Antrenör Yusuf Elmas, geleceğin yıldızlarını yetiştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Amatör Lig takımlarından Beylikdüzüspor'un 9 ve 12 yaşlarındaki gelecek vadeden 3 genç futbolcusu sergiledikleri başarılı performans nedeniyle Galatasaray'a transfer oldu.

Genç yeteneklerden 2013 doğumlu Kerem İşçigik ile 2011 doğumlu Abdurrahman Öztürk ve Burak Aytar'ı yetiştiren antrenör Yusuf Elmas, "Bu çocuklar inşallah Galatasaray'da çok daha iyi yerlere gelecek. Geleceğin yıldızlarını yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi. (DHA)