Beyoğlu'nda akılalmaz olay! Mahalledeki esnafları aynı yöntemle dolandırdı. Sakince gelip her istediğini yaptırdı

Beyoğlu Fındıklı’da geçtiğimiz pazartesi günü saat 18.30 sıralarında dolandırıcılık olayı meydana geldi.

İddiaya göre bir kadın, kuaför dükkanına gelerek tüm saç, cilt ve vücut bakım işlemlerini yaptırarak toplamda 15 bin lira tutan ücreti muhasebecisinin ödeyeceğini ifade etti ve dükkan sahibinden banka hesap numarasını aldı.

Ceketini giydikten sonra sakin bir şekilde olay yerinden uzaklaşan kadının, daha önce de aynı mahallede bulunan bir büfeye giderek benzer yöntemle 3 bin 500 liralık ürün aldığı öğrenildi.

"ONLARI 3 BİN 500 LİRA, BİZİ İSE 15 BİN LİRA DOLANDIRDI"

Yaşananları anlatan Sedat Karahan, “Ben Beyoğlu’nda bayan kuaförlüğü yapıyorum. İsminin Eda olduğunu söyleyen bir kadın gelerek, saç, cilt ve vücut bakımlarını yaptırdı. Sonrasında ek kaynak saç istediğini söyledi ve birçok işlem yaptık. Bizden parayı göndermek için hesap numarası istedi ve kaçtı. Aynı şekilde aşağıda bulunan büfeye de aynı yöntemi uygulamış. Onları 3 bin 500 lira, bizi ise 15 bin lira dolandırdı. Ben kendisine hakkımı helal etmiyorum” diye konuştu.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Her dükkana farklı isimler söyleyerek giren kadının, kuaförden ayrıldığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, iş yeri sahibi olayla ilgili emniyete giderek şikayetçi oldu.