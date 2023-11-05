Beyoğlu'nda çatışma, yaralandı, yerlerde süründü, ateş etmeye devam etti

Vatandaşların büyük panik yaşadığı olay, dün Beyoğlu Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre İsmail B. (25) adlı şahıs ile aralarında alacak verecek husumeti olan Fırat D. ile sokakta karşılaştı. İkili arasında bu sebepten tartışma çıktı. Olay büyüyünce İsmail B., silahını çekerek Fırat D.‘ye kurşun yağdırdı. Dizlerinden yaralanan Fırat D. kaçmaya çalıştığı esnada yere düşerek silahını çekti. Fırat D.'nin karşılık vermesi sonucu İsmail B. hızla kaçarak kayıplara karıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'ne kaldırılan Fırat D.,’nin hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı.

Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda saldırgan İsmail B.’nin 5 ayrı suçtan kaydı olduğu, yaralanan Fırat D.’nin ise 19 adet suç kaydı olduğu ve 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

HIRSIZLIK SUÇUNDAN 8 YIL KESİNLEŞMİŞ CEZASI ÇIKTI

Polislerin yaptığı sorgulama sonucunda Fırat D.’nin, “Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan arandığı ve toplamda 8 yıl 3 ay 43 gün kesinleşmiş cezasının olduğu anlaşıldı. Şahsın tedavisinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi. Fırat D.'nin olay esnasında kullandığı tabancayı aldığı Ömer T. de, polise teslim edildi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, İsmail B.’nin Piyalepaşa Bulvarı üzerindeki bir rezidansın önünde olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen polis, şahsı yakaladı. Üst aramasında ise olayda kullandığı tabanca ele geçirildi.