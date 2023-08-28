Beyoğlu'nda İETT otobüsü durağa daldı, şoför olay yerinden kaçtı

Beyoğlu'nda kontrolden çıkan bir halk otobüsü yol kenarındaki durağa çarptı. Kazada kimse yaralanmazken durak yerle bir oldu. Kazaya sebep olan İETT şoförü, olay yerinden otobüsle birlikte kaçtı.

KAYNAK: İHA
Beyoğlu'nda İETT otobüsü durağa daldı, şoför olay yerinden kaçtı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde saat 01.00 sıralarında güzergahında seyreden 34 HO 2503 plakalı İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hasköy mevkiinde bulunan bir otobüs durağına daldı.

Gece geç saatler olması nedeniyle durakta yolcu olmaması sayesinde facianin eşiğinden dönüldü.

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Çarpmanın etkisiyle durak yerle bir oldu. İETT otobüsünün çarptığı durakta kırılan cam ve metal parçaları etrafa dağılırken, çevredeki vatandaşların iddiasına göre kazaya sebebiyet veren şoför ise olay yerinden kaçtı.

O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kaydedildi.

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