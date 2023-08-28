Beyoğlu'nda İETT otobüsü durağa daldı, şoför olay yerinden kaçtı

Beyoğlu'nda kontrolden çıkan bir halk otobüsü yol kenarındaki durağa çarptı. Kazada kimse yaralanmazken durak yerle bir oldu. Kazaya sebep olan İETT şoförü, olay yerinden otobüsle birlikte kaçtı.