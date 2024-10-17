Beyoğlu'nda izinsiz yürüyüş arbedesi: 14 polis yaralandı, 18 gözaltı

Beyoğlu'nda izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruptakiler ile kendilerine engel olmak isteyen polis memurları arasında arbede yaşandı.

14 polis memurunun yaralandığı olayda 18 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İsrail'in Filistin'e yönelik yaptığı saldırıları protesto etmek isteyen 120 kişilik grup 7 Ekim'de İstiklal Caddesi, Tünel Meydan'da toplanarak yürüyüş yapmak istedi.

Polis, yürüyüş izini olmayan gruba uyarılarda bulunarak engel oldu. Bunun üzerine yürüyüşte ısrar eden grupla polis ekipleri arasında arbede yaşandı.

14 polis memurunun yaralandığı olayın ardından polise saldırdığı tespit edilen 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.