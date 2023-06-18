Beyoğlu’nda Japon turiste kapkaç

Taksim’de ekran koruyucu taktırmak isteyen Japon turistin cep telefonu, iş yerine giren bir şahıs tarafından çalındı. Olay anı kameralara yansıdı.

Beyoğlu’nda Japon turiste kapkaç

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 18.00 sıralarında Beyoğlu Taksim'de meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre tatil için İstanbul'a gelen Japonya uyruklu bir turist, İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nı gezdikten sonra cep telefonuna ekran koruyucu taktırmak istedi.

İş yeri sahibi, turistin telefonuyla ilgilendiği esnada içeriye giren bir şahıs, vitrinde bulunan bir telefonu çalmaya çalıştı.

VİTRİNDEKİNİ ALAMAYINCA ELİNDEKİNİ ÇALDI

Vitrinin kilitli olması nedeniyle telefonu çalamayan kişi, bu kez de tezgâhta duran cep telefonunu çalmaya çalıştı.

Ancak şahıs onu da alamayınca bu sefer yaşananları izleyen Japon turistin elindeki cep telefonunu çalıp kaçtı. Yaşananlar kameralara yansırken, iş yeri sahibi peşinden koşarak şahsı yakalamaya çalıştı ancak yakalayamadı.

Olayla ilgili turistin şikâyetçi olmadığı öğrenildi.

İHA

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