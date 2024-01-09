Beyoğlu’nda tramvayın kamyoneti metrelerce sürüklediği anların görüntüsü ortaya çıktı

Alınan bilgiye göre, saat 10.30 sıralarında Aksaray'dan Beyoğlu Tophane'de Kabataş istikametine giden tramvay, demiryoluna giren 34 CRY 952 plakalı kamyonete çarptı, kazada kamyonet sürücüsü hafif yaralandı. Kazada sıkıştığı araçtan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
KAMYONETİ METRELERCE SÜRÜKLEDİ
Kamyonet sürücüsünün yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tramvayın tramvay yoluna giren kamyona çarptığı, ardından çarpışmanın şiddetiyle kamyonun metrelerce sürüklendiği görülüyor.