Beyoğlu’nda yüksek hesap kavgasında kadına şiddet

Düzenleme: Kaynak: DHA
Beyoğlu’nda yüksek hesap kavgasında kadına şiddet

Beyoğlu'nda eğlence mekanında masalarını değiştirip telefonlarını şarj etmek isteyen 3 kadınla mekan sahipleri arasında tartışma çıktı.

Tartışma sonrası iş yeri sahipleri kadınları darbetti. O anlar kameraya yansırken, şüpheliler gözaltına alındı.

Olay, 3 Haziran'da Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.İ.K., H.E. ve Y.T. isimli 3 kadın eğlenmek için bir mekana gitti. Bir süre sonra telefonlarını şarj etmek isteyen kadınlar masalarının değiştirilmesini istedi.

Bunun üzerine işletme çalışanları hesabı getirerek kapatacaklarını söyledi. Hesabın yüksek gelmesine itiraz eden 3 kadın ile işletme çalışanları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın sırasında 3 kadın da işletme çalışanları tarafından darbedildi.

O görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından darbedilen kadınlar, 31 Temmuz gecesi Feriköy Polis Merkezine giderek saldırganlardan şikayetçi oldu.

Görüntülerde, işletme çalışanının mekan içerisinde bir kadını duvara ittirdiği, kadının arkadaşının araya girdiği, daha sonra da işletme çalışanları tarafından darbedildikleri görülüyor.

Emniyetten açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada kadınları darbeden M.M.D. ve V.T gözaltına alındığı, şüphelilerin çok sayıda suç kayıtlarının olduğu belirtildi.

Bakan Yerlikaya: Affetmeyiz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kadına şiddet uygulamaya kalkan her kim olursa affetmeyiz! Eğer buna cüret eden olursa hukuk önünde hesabını verir" dedi.

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