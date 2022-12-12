18 yaşındaki Zuhal polis kurşunuyla öldü: 2 gözaltı

Olay, dün akşam İstanbul Beyoğlu’nda saat 20.30 sıralarında Kaptanpaşa Mahallesi Yay Sokak’ta meydana geldi.

İddiaya göre, 7 ayrı gasp suçundan haklarında arama kararı bulunan 2 şüpheli, çaldıkları iki motosikletle kaçtı. Polis ekipleriyle motosikletliler arasındaki takip, Yay Sokak’a kadar devam etti.

Yay Sokak’ta bulunan Okçular Vakfı’na ait misafirhanenin önüne gelen motosikletliler, bir süre burada bekledi. Polislerin geldiğini gören şüpheliler, plakasız motosikletlerle kaçmaya başladı. Bu sırada merdivenlerden aşağı inen polis memuru, şüphelilere doğru ateş etti.

18 YAŞINDAKİ ZUHAL KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

O sırada olay yerinden geçen ve iddiaya göre amcasının evine ziyarete gelen 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız, polisin silahından çıkan iki kurşunun vücuduna isabet etmesiyle ağır yaralandı.

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Yıldız, Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

2 POLİS GÖZALTINDA

Valilikten yapılan açıklamada, saat 20.30 sıralarında Kaptanpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 7 ayrı "silahlı gasp" suçu nedeniyle takip edilen 2 şüpheliye, kullandıkları çalıntı ve plakasız motosikletlerle kaçmaya çalışırken engel olmak amacıyla güvenlik görevlileri tarafından silahla ateş edildiği belirtildi.

Açıklamada, "O esnada yaya olarak olay mahallinde bulunan Z.E.Y. (18) isimli vatandaşımız, güvenlik görevlimizce silahla açılan ateş sonucu kazaen yaralanmıştır. Yaralı vatandaşımız, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.(AA)

