21 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Beyoğlu'nda atlı birlikler geçti yoğun ilgi gördü

Beyoğlu'nda atlı birlikler geçti yoğun ilgi gördü

Taksim’de görev yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı atlı birlikler, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 16:35
Takip Et

Beyoğlu'ndan atlı birlikler geçti. Turistler yoğun ilgi gösterdi

Beyoğlu'nda atlı birlikler geçti yoğun ilgi gördü
+
Aa
-

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde görev yaptı. Meydanda ve İstiklal Caddesi'nde devriye gezen atlı polislere, yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi.
Taksim’de esnaf olan İbrahim Demirbaş , ‘’Atlı birliklerin burada olması insanlara fazlasıyla güven veriyor. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. İnsanlar bu caddede güvenle dolaşıyor. İnsanlar atları gördüğünde fotoğraf çekinme yarışına giriyor. Herkes kendini güvende hissediyor. Güzel bir görüntü sergiliyorlar’’ dedi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
1
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
2
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
﻿SGK o detayı duyurdu. EYT’den emekli olamayana toplu para
3
﻿SGK o detayı duyurdu. EYT’den emekli olamayana toplu para
﻿SGK o detayı duyurdu. EYT’den emekli olamayana toplu para
﻿Başakşehir Kulübü satılıyor. Bakın kim alıyor?
4
﻿Başakşehir Kulübü satılıyor. Bakın kim alıyor?
﻿Başakşehir Kulübü satılıyor. Bakın kim alıyor?
﻿Önce meteoroloji sonra valilik uyardı. Sağanak çok kuvvetli geliyor
5
﻿Önce meteoroloji sonra valilik uyardı. Sağanak çok kuvvetli geliyor
﻿Önce meteoroloji sonra valilik uyardı. Sağanak çok kuvvetli geliyor
﻿Beşiktaş TFF'ye başvurdu: Galatasaray'ın VAR kayıtlarını verin
6
﻿Beşiktaş TFF'ye başvurdu: Galatasaray'ın VAR kayıtlarını verin
﻿Beşiktaş TFF'ye başvurdu: Galatasaray'ın VAR kayıtlarını verin
﻿4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı
7
﻿4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı
﻿4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı
﻿İbrahimovic'ten Dünya Kupasına tam puan geldi
﻿İbrahimovic'ten Dünya Kupasına tam puan geldi
﻿İbrahimovic'ten Dünya Kupasına tam puan geldi
﻿CHP’li Köksal’ın babasına son görev
﻿CHP’li Köksal’ın babasına son görev
﻿CHP’li Köksal’ın babasına son görev
﻿Ukrayna'da Rusya ile ilgili isim ve sembol yasağı
﻿Ukrayna'da Rusya ile ilgili isim ve sembol yasağı
﻿Ukrayna'da Rusya ile ilgili isim ve sembol yasağı
﻿Sporcuları taşıyan midibüs takla attı: 11 yaralı
﻿Sporcuları taşıyan midibüs takla attı: 11 yaralı
﻿Sporcuları taşıyan midibüs takla attı: 11 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.