Beyrut uçuşları askıya alındı

Şirketten alınan bilgiye göre, Paris ile Lübnan'ın başkenti Beyrut arasındaki tüm uçuşlar bu tarihe kadar iptal edildi. Seferlerin 7 Ağustos'tan itibaren yeniden başlaması planlanıyor.

Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür, 30 Temmuz'da Beyrut'ta İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmişti. Ayrıca, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 31 Temmuz'da Tahran'da suikasta uğramıştı. İran ve Hamas, suikastın İsrail tarafından gerçekleştirildiğini öne sürerken, İsrail hükümeti olayla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürürken, kuzey sınırında Lübnan Hizbullahı ile çatışmalar devam ediyor.