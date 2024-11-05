Beyza MasterChef'e geri dönebilecek mi? İşte sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama

MasterChef Türkiye yarışmasıda geçtiğimiz gün korkunç bir kaza yaşandı. Yarışmacılardan Beyza dış çekimde yapılan bölümde yaptığı yemeği tepside çevirmek isterken yüzüne kızgın yağ geldi.

Beyza’nın yüzüne kızgın yağ döküldü. MasterChef'te büyük olay

Yarışmacı Beyza Huri Aydın, kızgın yağı suratına dökmesi sonrası acılar içinde kalmıştı. Arkadaşlarının da büyük üzüntü yaşadığı o anlar ekranlara gelmişti. Kaza geçiren Beyza, önce orada buzla tedavi edilmek istenirken, sonrasında ise hastanede tedavi altında alınmıştı.

Yaşanan kaza sonrası yarışmaya şimdilik devam etmeyen Beyza'nın sağlık durumu ise izleyiciler tarafından çok merak ediliyordu. Beyza'nın son durumuna ilişkin bilgi yarışmacının ailesinden geldi. Ablası yaptığı açıklamada, “Yoğun mesajlarınızla Beyza’mıza gösterdiğiniz destek ve sevginiz için hepinize kardeşimin ve ailemizin adına çok teşekkür ediyorum. Şu an herhangi bir bilgi veremiyorum maalesef, sadece sabırlı olmamız gerekiyor ve dualarımızı eksik etmemek. Sağlıcakla kalın, iyi akşamlar.” dedi.

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Öte yandan yarışmanın yayınlanan son bölümünde de jüri üyesi Somer Şef de yarışmacılardan Beyza'nın sağlık durumu ile ilgili gelişmeleri takip ettiklerini ve yarışmaya devamı konusunda doktorlardan gelecek haberi beklediklerini söyledi.