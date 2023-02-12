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Bezelye kalbe nasıl iyi geliyor?

Bezelye, protein kaynağı olarak bilinir. Bezelye, protein kaynağı olmasının yanında kalp ve bağırsak sağlığı için oldukça faydalı. İşte bezelyenin kalbe faydaları…

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 13:00
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Bezelyenin faydaları

Bezelye kalbe nasıl iyi geliyor?
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Bezelye, kan şekeri dengeleyici olarak da biliniyor. Dünyanın her yerinde yetiştirilen bezelyenin kalbe faydaları ise bilinen bir gerçek. İşte bezelye ile ilgili tüm merak edilenler…

Taze ve donmuş bezelye arasında farklar bulunmaktadır. Kişilerin beslenme rutinine ekleyebileceği çeşitli bezelye türleri bulunur. Çeşidine bağlı olarak, çiğ veya pişmiş olarak çorba, güveç veya salatada tüketilebilmekte.

BEZELYENİN FAYDALARI

İçeriğindeki yüksek lif oranı ve protein sebebiyle doyurucu bir besin olan bezelye, vücuttaki iştahı azaltan hormonların seviyelerini artırmaktadır. Protein, lifle birlikte çalışarak, tokluk hissini artırmaktadır. Bezelye, sık tüketilen besinler arasında yer almaktadır. Oldukça besleyici olan bezelye, lif ve antioksidan içermektedir.
Doğru miktarda protein ve lif tüketimi, iştahı kontrol altında tutmayı sağlayarak kalori miktarını azaltabilir. Aynı zamanda protein tüketmek, kas gücünü ve kemik sağlığını geliştirmek için oldukça önemli.

KAN ŞEKERİ SEVİYELERİNİ DÜZENLİYOR

Bezelye tüketmek, yemekten sonra kan şekeri seviyelerinin hızla yükselmesini engeller. Bu durum diyabetin kontrol altında tutulmasına yardımcı olur. Yeşil bezelyenin düşük glisemik indeks (GI) sıralaması, kan şekerinizi yükseltme olasılığı düşük olduğundan bezelyeleri diyabetik dostu bir gıda haline getirir. Bezelye, K, A ve C vitaminlerine ek olarak magnezyum ve B vitaminlerini de sağlamaktadır.

SİNDİRİMİ DESTEKLER

Yeşil bezelye, içeriğindeki lif sayesinde sağlığa birçok faydası bulunmaktadır. Lif bağırsaktaki iyi bakterileri besleyerek sindirimin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlar. Bu durum aynı zamanda inflamatuvar bağırsak hastalığı, irritabl bağırsak sendromu ve kolon kanseri gibi birkaç yaygın gastrointestinal hastalığı geliştirme riskini azaltabilir.

KALBİ KORUR

Bezelye, magnezyum, potasyum ve kalsiyum gibi kalp dostu mineraller içererek, kalbi koruyucu karotenoidler ve flavonoller gibi bitkisel besinler içerebilir. Bezelye, aynı zamanda kolesterol seviyelerini, özellikle LDL kolesterolü (kötü kolesterol) yönetmemize yardımcı olmaktadır.

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