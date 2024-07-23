Biden, başkanlık yarışından çekildikten sonra ilk kez ABD halkına hitap edecek

Kaynak: AA
Biden, başkanlık yarışından çekildikten sonra ilk kez ABD halkına hitap edecek

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık yarışından çekilmesinin ardından yarın akşam ilk kez canlı yayında kameralar karşısına geçerek son gelişmeler ve yol haritası hakkında Amerikan halkına hitap edecek.

ABD Başkanı Biden, X hesabından yaptığı açıklamada, "Yarın akşam yerel saatle 20.00'da (TSİ 03.00) Oval Ofis'ten önümüzdeki süreç ve Amerikan halkı için bu işi nasıl bitireceğimle ilgili halka hitap edeceğim." ifadesini kullandı.

Amerikan medyasına yansıyan bazı haberlerde ve sosyal medya kullanıcıları arasında Biden'ın sağlık durumuyla ilgili tartışmalar ortaya çıkmış, bazı kişiler Biden'ın sağlık durumunun iyi olmadığını iddia etmişti.

17 Temmuz'da Kovid-19'a yakalanan ve Delaware'de kendini izole eden Biden, 21 Temmuz Pazar günü X hesabından yaptığı açıklamada, başkanlık yarışından çekildiğini ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i kendi yerine önerdiğini duyurmuştu.

Biden, dün Beyaz Saray'a dönerek rutin çalışmalarına başlamıştı.

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