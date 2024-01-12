Biden: Bu saldırılar, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarına doğrudan cevap vermektedir

ABD Başkanı Joe Biden, Kızıldeniz'deki saldırılarına devam eden Yemen’deki Husileri hedef aldıkları hava saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Biden, açıklamada, "Bugün, talimatımla, ABD ordu güçleri İngiltere’yle birlikte ve Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Hollanda'nın da desteğiyle Yemen'de Husi isyancıları tarafından kullanılan bazı hedeflere hava saldırısı düzenledi." ifadelerine yer verdi.

Hava saldırılarının, Husilerin eylemlerine doğrudan misilleme olduğunu kaydeden Biden, saldırılara uluslararası koalisyonla yanıt verdiklerini belirtti.

Biden, gerekmesi halinde bundan sonra da ileri tedbirleri almakta tereddüt etmeyecekleri vurguladı.

SAVAŞ UÇAKLARI VE TOMAHAWK FÜZELERİ KULLANILDI

Amerikan medyasına açıklama yapan bazı Amerikalı yetkililer ise en az 12 Husi hedefinin vurulduğunu, saldırıların savaş uçakları ve Tomahawk füzeleriyle yapıldığını bildirdi.