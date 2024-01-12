Biden: Bu saldırılar, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarına doğrudan cevap vermektedir

Kaynak: AA
Biden: Bu saldırılar, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarına doğrudan cevap vermektedir
ABD Başkanı Biden, Kızıldeniz'deki saldırılarına misilleme olarak, Amerikan ve İngiliz ordularının Yemen'de Husilere ait bazı hedefleri vurduğunu açıkladı. Biden, "Bu saldırılar, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarına doğrudan cevap vermektedir" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Kızıldeniz'deki saldırılarına devam eden Yemen’deki Husileri hedef aldıkları hava saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Biden, açıklamada, "Bugün, talimatımla, ABD ordu güçleri İngiltere’yle birlikte ve Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Hollanda'nın da desteğiyle Yemen'de Husi isyancıları tarafından kullanılan bazı hedeflere hava saldırısı düzenledi." ifadelerine yer verdi.

Hava saldırılarının, Husilerin eylemlerine doğrudan misilleme olduğunu kaydeden Biden, saldırılara uluslararası koalisyonla yanıt verdiklerini belirtti.

Biden, gerekmesi halinde bundan sonra da ileri tedbirleri almakta tereddüt etmeyecekleri vurguladı.

SAVAŞ UÇAKLARI VE TOMAHAWK FÜZELERİ KULLANILDI

Amerikan medyasına açıklama yapan bazı Amerikalı yetkililer ise en az 12 Husi hedefinin vurulduğunu, saldırıların savaş uçakları ve Tomahawk füzeleriyle yapıldığını bildirdi.

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