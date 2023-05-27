Biden Rusya-Belarus anlaşmasından rahatsız oldu

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ile Belarus arasında taktik nükleer silahlarla ilgili imzalanan anlaşmayla ilgili tepkisinin "son derece olumsuz" olduğunu söyledi.

Biden Rusya-Belarus anlaşmasından rahatsız oldu

Biden, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya ile Belarus arasında taktik nükleer silahlarla ilgili imzalanan anlaşmayla ilgili tepkisi sorulan Biden, "Son derece olumsuz." yanıtını verdi.

Biden, borç limiti görüşmeleriyle ilgili ise iyimser olduğunu belirterek, müzakerelerin devam ettiğini ve bir anlaşmanın yapılıp yapılmayacağının bu gece belli olmasını umduğunu kaydetti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, 25 Mayıs'ta, Belarus'ta taktik nükleer silahların konuşlandırılmasına ilişkin belgeler imzalamıştı.

Hrenin, bunun, Batılı ülkelerin "dostça olmayan" ve "agresif" siyasetine karşı bir yanıt olduğunu vurgulamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceklerini mart ayında bildirmişti. Putin, Belarus'a daha önce teslim ettikleri "İskender" yüksek hassasiyetli füze sistemlerinin söz konusu silahla donatılacağını da belirtmişti.

(AA)

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