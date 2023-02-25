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Biden, Ukrayna'nın şimdilik F-16 savaş uçağı yardımına ihtiyacı olmadığını belirtti

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya karşı savaşmaya devam eden Ukrayna'ya bu aşamada F-16 savaş uçağı yardımı yapmaya gerek olmadığını söyledi.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 21:15
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Biden, Ukrayna'nın şimdilik F-16 savaş uçağı yardımına ihtiyacı olmadığını belirtti

Biden, Ukrayna'nın şimdilik F-16 savaş uçağı yardımına ihtiyacı olmadığını belirtti
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ABC News televizyonuna röportaj veren Biden'a, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin F-16 savaş uçağı talebi soruldu.

Biden, ABD'deki deneyimli askeri yetkililerin ihtiyaç olduğunu düşündükleri yardımları Ukrayna'ya yaptıklarını belirterek, "Onların şu an tank, topçu ve hava savunma gibi savaş ekipmanlarına ihtiyacı var." dedi.

Ukrayna'ya şu an için ihtiyaç duydukları yardımları yaptıklarını dile getiren Biden, "Onları bu bahar, yaz ve sonbahara kadar iyi bir pozisyona koyacak malzemeler gönderiyoruz. Şu an F-16'ya ihtiyaçları yok." diye konuştu.

Biden, "Gelecek birkaç yıl içinde nelere ihtiyaç olacağını tam olarak biliyoruz. Askeri yetkililerimize göre şu an F-16 için mantıklı bir gerekçe yok. O nedenle bunu şu an seçenek dışı bırakıyorum." ifadesini kullandı.

"Çin'in Ukrayna'daki savaş için Rusya'ya ölümcül silahlar temin etmesi"ne ilişkin soruya cevaben de Biden, bunu tahmin etmediğini ancak böyle bir tedarikin olması durumunda Çin'e "ağır yaptırımlarla" karşılık verebileceklerini söyledi.

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