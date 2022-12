﻿Biden ve Macron Beyaz Saray’da bir araya geldi   

ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Beyaz Saray'da düzenlenen resmi tören ile karşıladı. Biden döneminde ABD'ye "ilk devlet ziyaretini" yapan lider olan Macron’un gelişiyle 21 pare top atışı yapılırken, her iki ülkenin milli marşları okundu.

Törende yaptığı konuşmada Macron ve eşi Brigitte Macron’u ağırlamaktan onur duyduğunu belirten Biden, “Fransa bizim en eski müttefikimiz, özgürlük davasındaki sarsılmaz ortağımız” dedi.

Amerikan Bağımsızlık Savaşı’nda Fransa’nın ABD’ye verdiği desteğe ve Normandiya Çıkarması’na değinen Biden, “Tarihimiz, Atlantik’in ötesine geçen kadın ve erkeklerin cesaretiyle şekillendi. Bugün, bu alev her zamankinden daha parlak bir şekilde yanıyor. Uluslarımız arasındaki ittifak, karşılıklı savunmamız için vazgeçilmez olmaya devam ediyor” dedi.

Fransa ve ABD'nin NATO, Avrupa Birliği (AB) ve G7 içinde müttefik olduğunu vurgulayan Biden, “Fransa ve ABD, Vladimir Putin'in açgözlü fetih hırsı Avrupa kıtasındaki barışı bir kez daha paramparça eden Ukrayna'ya karşı acımasız savaşıyla karşı karşıya” dedi.

Biden, “ABD, Fransa'dan daha iyi bir ortak isteyemezdi. Yüzyıllar boyunca bir aradaydık, daha fazla özgürlüğün, daha fazla fırsatın, daha fazla onurun ve daha fazla barışın olduğu bir dünyaya doğru bir yol çizdik” ifadelerini kullandı.

"SİLAH ARKADAŞI OLMAMIZ GEREKİYOR"

Törende yaptığı konuşmada Macron ise, ABD ile Fransa’nın yeniden “silah arkadaşı” olması gerektiğini belirterek, “Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırganlığının ardından savaş Avrupa topraklarına geri dönerken, uluslarımızın ve tüm toplumların karşı karşıya olduğu çok sayıda krizin karşısında bir kez daha silah arkadaşı olmamız gerekiyor” dedi.



"MACRON YALNIZCA FRANSA'NIN DEĞİL AVRUPA'NIN LİDERLERİN BİRİ"

Törenin ardından Beyaz Saray’a geçen liderler görüşme öncesi Oval Ofis’te gazetecilere açıklamalarda bulundu. Biden, “Gerçek bir dönüm noktasıyız. Her şey hızla değişiyor, gerçekten çok hızlı. İletişim içinde kalmamız gerçekten önemli. Bu, her konuda hemfikir olduğumuz anlamına gelmez, ancak hemen hemen her konuda hemfikir olduğumuz anlamına gelir. Atlantik boyunca ve ülkelerimizin her birinde bir bütün olarak Avrupa'da güvenliği ve refahı güçlendirmek için birlikte çalışıyoruz. Emmanuel sadece Fransa'nın lideri değil, Avrupa'nın liderlerinden biri” dedi.

Biden’ın ardından söz alan Macron ise, Rusya-Ukrayna Savaşı’na değinerek, “Bu savaşın en başından beri Ukrayna'nın direnmesine yardımcı olmak için birlikte çok çalıştık ve bunu güçlendireceğiz. Barışı inşa etmek istiyoruz. Sürdürülebilir barış, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam saygı gösterilmesi ile olabilir” dedi.

Liderlerin, Rusya-Ukrayna Savaşı, Çin, Hint-Pasifik bölgesi ve iklim değişikliği gibi konuları ele almasının ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Biden çifti ayrıca, Macron çifti için Beyaz Saray'da "ilk resmi akşam yemeği"ni verecek. (İHA)