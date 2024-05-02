Babanın tuvalette geçirdiği süreyi ti'ye aldılar

Kaynak: Haber Merkezi
Babanın tuvalette geçirdiği süreyi ti'ye aldılar
Bir aile, tuvaletten geç çıkan babalarını ti'ye aldıkları bir video çekti. Sosyal medyada kısa sürede viral olan video, izleyenleri güldürdü.

Bir aile, tuvaletten geç çıkan babalarını ti'ye aldıkları bir video çekerek sosyal medyada büyük ilgi gördü. Babanın uzun tuvalet süresini esprili bir şekilde anlatan aile, izleyenlerin kahkahalarına neden oldu.

Video, bir baba tuvaletten çıktığında onu bekleyen aile üyelerinin hazırladığı komik bir sahneyle başlıyor. Babanın çıkmasıyla birlikte aile üyeleri bir Türk filminden alınma bir repliği canlandırıyorlar. Büyük kızın "Babam bu mudur?" diye sorması üzerine annenin "Evet, zavallı ne hale gelmiş" şeklinde cevap vermesi, izleyenleri gülmekten kırdı geçirdi. Annenin 2kocam tuvaletten çıkınca yaşadığımız şok' botuyla paylaştığı bu esprili video kısa sürede sosyal medyada yayılarak viral oldu.

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