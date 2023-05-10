Biden ve Obrador sınır güvenliğini tartıştı

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ve Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un, sınır güvenliği hakkında konuştukları bildirildi.

Yetkililer tarafından, ABD'de bu hafta bitecek sınır politikası yasaklarının yeni bir göçmen dalgasına sebep olacağı ve sınır güvenlik önlemlerinin tartışıldığı açıklandı.

GÖÇ ARTIŞINA KARŞI GÖRÜŞTÜLER

Biden yönetimi ve Texas eyalet yetkilileri, Başlık 42 olarak bilinen COVID-19 kısıtlamaları Perşembe günü sona erdiğinde olası bir göç artışına karşı hazırlanmak için ABD-Meksika sınırına takviye kuvvetler gönderiyor.

2020'den beri yürürlükte olan karar, ABD makamlarının göçmenleri ABD'den sığınma talebinde bulunma şansı vermeden hızlı bir şekilde Meksika'ya sınır dışı etmelerine izin veriyor. Politika değişikliğinin sınır girişlerinde artışa yol açması bekleniyor.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLANDI

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Salı günü yapılan telefon görüşmesinde Biden ve Lopez Obrador'un "sınır yetkilileri arasında devam eden yakın koordinasyonu ve güçlü yaptırım önlemlerini tartıştıklarını" söylendi.

Açıklamada, liderlerin Kuzey Meksika'daki göçmen kalabalığı azaltmanın aciliyetini tartıştıkları ve Orta Amerika'dan gelen göçün temel nedenlerini ele alma taahhütlerini teyit ettikleri belirtildi.

Lopez Obrador, Twitter'da göçün yanı sıra uyuşturucu ve silah kaçakçılığı konusunda birlikte çalışma taahhütlerini tartıştıklarını söyledi.