Biden ve Zelenskiy'den ortak açıklama: Rusya bedel ödeyecek

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna'nın "dayanıklılığını ve savunma kabiliyetlerini güçlendirmek" gerekçesiyle ABD'ye ziyarette bulundu. Rusya'nın Ukrayna'ya olan işgalinin ardından ilk yurtdışı ziyaretini gerçekleştiren Zelenskiy ve Biden, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalar yaptı.

"Zorbalara karşı Ukrayna'nın yanındayız" diyen Biden, "Rusya'nın hesap vermesi için çabalarımız sürüyor. Bedelini ödeyecek. Bu yıl gereksiz birçok acı çektik." dedi. Desteği için Biden'a teşekkür eden Zelenskiy ise, "Görüşmelerde, Rusya terörüne nasıl direneceğimizi konuştuk. Halkımızı korumak zorundayız. Hukuki baskı nasıl yapılabilir bunu da konuştuk. Barış formülü olması çok önemli. Barış zirvesi için formül önerdik. Savunma kapasitelerimizin güçlendirilmesi önemli." diye konuştu.

ABD, Ukrayna’ya ilk kez Patriot hava savunma sistemi gönderecek. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın 300 gündür Ukrayna’yı haritadan silmeye çalıştığı ve başarısız olduğu ifade edilerek, Rusya’nın kışı bir silah olarak kullanmaya çalıştığını dikkat çekildi. Açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna’ya içerisinde Patriot hava savunma sistemlerinin dahil olduğu 1,85 milyar dolarlık askeri yardımı açıklayacağı aktarıldı.

Biden'ın yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Liderlik özellikle böyle kriz sürecinde, sizin gibi ilham kaynağı oldu. Buraya gelmeniz Başkan Putin'in de vahşi saldırılarını artırdığı bir döneme geliyor. Putin meşru olmayan bir saldırı başlattı. Ukrayna halkına söylemek istiyorum, siz ne kadar güçlü olduğunuzu gösterdiniz. Şu anda yalnız kaldılar ama siz yalnız değilsiniz. Zorbalara karşı Ukrayna'nın yanındayız. Şüphe etmedik ve bu ülkenin dört bir yanından destek geldi. Kemiklerimize işlemiş bir şey var. ABD halkı biliyor, böyle bariz saldırı karşısında durursak dünyada bunun sonuçları olacak.

"MİLYARLARCA DOLARLIK YARDIM YAPTIK"

Putin, Şubat'ta tanklarla saldırdı. Biz Amerikalılar olarak düzenli olarak silahlar sağladık. Yalnız yapmadık. ABD ve müttefik ve ortakları destek olduk. Yaptırım ve ihracat sınırlamaları uygulandı. 50'den fazla ülke 800'den fazla top sistemi verdi. Milyarca dolarlık bütçe yardımı yaptık. Milyonlarca Ukraynalıya yardımcı oluyoruz. Avrupa'da toplumlar evlerini ve kalplerini açtılar. ABD yüzlerce Ukraynalıya kapılarını açtı. Burada Ukrayna'nın başarısında bu destek kilit rol oynadı. Ukrayna, Rusya'nın beklentilerini her köşede boşa çıkardı. Putin'in savaşı durdurmaya niyeti olmadığını biliyoruz. Ulusal savunma yetki yasasını imzaladım. Savunma ekipmanlarını vermesini sağlayan bir yasaydı."

"AMERİKA YANINIZDA"

Rusya'nın ne yaptığını net söylemek lazım. Ukrayna'nın altyapısını vuruyorlar. Rusya kışı silah olarak kullanıyor. Masum Ukraynalı sivilleri hedef alıyorlar. Rusya'nın hesap vermesi için çabalarımız sürüyor. Bedelini ödeyecek. Bu yıl gereksiz birçok acı çektik. Amerika halkı her aşamada yanınızdaydı, ne kadar gerekirse yanınızdayız. Birlikte özgürlük ateşini yakmayı sürdüreceğiz.

Ukrayna lideri Zelenskiy'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

"Savaşın son 30 gününde yeni bir aşama başladı. Müttefik olduk ve buradaki toplantılarda bunu hissettim. Biden'a çok teşekkürler desteği için. Ukrayna'nın anlaşılma için verdiği destek için. Kişisel çabalarından ve adımlardan dolayı. Ortaklarını birleştirdi ve arkasına aldı. Kongreye de teşekkür etmek istiyorum. Onlardan da destek almayı umuyorum. Özgürlüğümüz için savaş devam ediyor. Biden yeni bir savunma paketi duyurdu. En güçlü unsur Patriot batarya sistemleri. Bu çok önemli bir adım. Hava sahamızı güvence altına alabileceğiz böylece. Çok iyi bir müzakere süreci oldu. Önümüzdeki yılki süreci ve hazırlıkları ele aldık. Kongre umuyorum ki bu paketi onaylayacaktır. Bu yatırımın her doları küresel güvenliğe gidecek.

"HALKIMIZI KORUMAK ZORUNDAYIZ"

Görüşmelerde, Rusya terörüne nasıl direneceğimizi konuştuk. Halkımızı korumak zorundayız. Hukuki baskı nasıl yapılabilir bunu da konuştuk. Barış formülü olması çok önemli. biz spesifik adımlar önerdik. Barış zirvesi için formül önerdik. Savunma kapasitelerimizin güçlendirilmesi önemli. Daha fazla detay vermek istemiyorum ama tekrar Biden'a teşekkür etmek istiyorum."

KOALİSYONUN DAĞILMASINI NASIL ENGELLEYECEKSİNİZ?

Biden: NATO ya da AB'yi başka bir konuda bu kadar ortak görmedim. Daha önce hiçbir Avrupa ülkesinin işgal edildiğini görmedik. Hepimiz olayın ciddiyetinin farkındayız. Putin, NATO'yu zayıflatayım derken güçlendirdi. Avrupa'nın bölünmesini umuyordu daha da güçlendirdi İsveç ve Finlandiya'ya bakın. Japonya ve birçok ülkeden de destek alıyor Ukrayna.

Zelenskiy: Hepimiz aynı değerleri taşıyoruz. Biz ortak zaferimiz için savaşıyoruz ve biz kazanacağız.

BARIŞ MÜZAKERESİ OLACAK MI?

Zelenskiy: Sadece barış mı emin değilim. Adil savaş diye bir şeyden söz edebilir miyiz? Adil barışın taviz vermemek olduğunu düşünüyorum. Buradaki hasarın tazmin edilmesi olduğuna inanıyorum. Bir baba olarak vurgulamak istiyorum, kaç aile çocuklarını kaybetti. Adil barış onlar için ne anlama geliyor. Para hiçbir anlam ifade etmiyor. Onların gözlerini intikam bürümüş vaziyette. Adil bir barış söz konusu değil. Bu savaş bize dayatıldı çünkü. İnsan dışı yaratıklar diyebilirim.