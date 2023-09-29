Biden’a yönelik azil soruşturması başladı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, 12 Eylül’de ABD Başkanı Joe Biden'a ailesinin iş anlaşmaları nedeniyle resmi bir azil soruşturması açılması çağrısında bulunmasının ardından Cumhuriyetçi Parti kontrolündeki Temsilciler Meclisi’nde Biden’a yönelik azil soruşturması ilk oturumu başladı.

ABD Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verilebilirlik Komitesi Başkanı James Comer yaptığı açıklamada, Biden'ın "ailesinin mali kazancı için kamu görevini kötüye kullandığını" gösterecek "bir yığın kanıta" sahip olduğunu belirterek, ABD halkına hesap verebilirlik sağlamak için parayı ve kanıtları takip etmeye devam edeceğini söyledi.

Bugünkü oturumda, Biden veya oğlu Hunter Biden'ın ticari çalışmaları hakkında bilgi sahibi tanıklar ifade vermeyecek, bunun yerine vergi hukuku, cezai soruşturmalar ve anayasal hukuk teorisi konularında dışarıdan uzmanlar ifade verecek.

"MEVCUT KANITLARIN AZİL MADDELERİNİ DESTEKLEYECEĞİNE İNANMIYORUM"

Cumhuriyetçilerin çağırdığı üst düzey tanıklardan biri olan ve azil konularında uzman olan George Washington Üniversitesi’nden Hukuk Profesörü Jonathan Turley, Temsilciler Meclisi'nin soruşturma için eşiği geçtiğine inandığını ancak mevcut kanıtların suçlamalar için yeterli olmadığını belirterek, "Mevcut kanıtların azil maddelerini destekleyeceğine inanmıyorum" dedi.

"BİDEN'A KARŞI AZLEDİLEBİLİR BİR SUÇLA İLGİLİ EN UFAK BİR DELİLLERİ BİLE YOK"

Gözetim ve Sorumluluk Komitesi’nden Demokrat Temsilci Jamie Raskin yaptığı açıklamada, "ABD hükümetinin kapanmasına 62 saat kaldı ve Cumhuriyetçiler uzun süredir çürütülmüş ve itibarsızlaştırılmış bir yalana dayanan bir görevden alma kampanyası başlatıyor" ifadelerini kullanarak, "Başkan Biden'a karşı azledilebilir bir suçla ilgili en ufak bir delilleri bile yok" dedi.

Söz konusu oturum, federal hükümetin Kongre'nin somut adım atmaması durumunda kapanmasına üç günden az bir süre kala yapıldı.

BİDEN’A YÖNELİK AZİL SORUŞTURMASI

Cumhuriyetçiler, Biden'ın 2009-2017 yılları arasında eski Başkan Barack Obama döneminde Başkan Yardımcılığı görevi sırasında görevi kötüye kullandığını ve finansal işlerini oğlunun şirketi üzerinden yürüttüğünü iddia ediyor. Cumhuriyetçiler, aylarca süren ön soruşturmada Başkan Biden'ın yasaları çiğnediğine ilişkin henüz herhangi bir kanıt elde edemedi.

HUNTER BİDEN HAKKINDA 19 SAYFALIK BELGE YAYINLANMIŞTI

Geçtiğimiz ay Comer, Biden'ın Başkan Yardımcısı olduğu dönemde oğlu Hunter Biden’ın, Rus, Kazak ve Ukraynalı oligarklardan yüklü miktarda ödeme aldığını gösteren 19 sayfa belge yayınlamış, “Joe Biden'ın Başkan Yardımcılığı sırasında Hunter Biden onu Kazakistan, Rusya ve Ukrayna'daki oligarklardan milyonlar kazanmak için 'marka' olarak sattı” ifadeleri kullanmıştı.