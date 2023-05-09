Biden’dan ‘Suriye’ kararı: Ulusal acil durum uzatıldı

ABD Başkanı Joe Biden, ulusal güvenliğe tehdit oluşturmaya devam ettiğini belirttiği Suriye rejiminin eylemlerinden kaynaklanan "ulusal acil durum" halinin uzatılmasına karar verdi.

Biden’dan ‘Suriye’ kararı: Ulusal acil durum uzatıldı

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden, ABD'nin ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisine yönelik tehdit oluşturmaya devam etmesi nedeniyle ilk olarak 11 Mayıs 2004'te ilan edilen Suriye hükümetinin faaliyetlerinden kaynaklı "ulusal acil durum"a ilişkin başkanlık kararnamesini uzatacağı konusunda Kongre'yi bilgilendirdi.

Biden, "terörü destekleme, Lübnan işgalinin devamı, kitle imha silahları ve füze programlarını sürdürmek, Irak'ın istikrara kavuşması ve yeniden inşasına ilişkin ABD ve uluslararası çabaları baltalamak" gibi gerekçelerle Suriye'deki rejimin ABD'nin ulusal güvenlik, dış politika ve ekonomisine "sıra dışı ve olağanüstü" tehdit oluşturmaya devam ettiğini belirtti.

"Rejimin özgürlük ve temsili bir hükümet çağrısında bulunan Suriye halkına yönelik vahşeti ve baskısı, Suriye halkını tehlikeye atmakla kalmıyor, aynı zamanda bölgede istikrarsızlık yaratıyor." ifadesini kullanan Biden, ABD'nin Esed rejimi ve ona yardımcı olan Rusya ve İran'ın uyguladığı şiddet ve insan hakları ihlallerini de kınadığını aktardı.

Biden, "ABD, Esed rejimi ve destekçilerini, kendi halkına karşı yürüttüğü şiddetli savaşı durdurmaya, ülke çapında ateşkes ilan etmeye, ihtiyacı olan tüm Suriyelilere insani yardımın engelsiz bir şekilde ulaştırılmasını kolaylaştırmaya ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı Kararı doğrultusunda Suriye'de siyasi bir çözüm müzakere etmeye çağırıyor." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Biden, bu nedenlerle, 11 Mayıs 2023'te süresi dolacak olan acil durum halinin bu tarihten sonra da yürürlükte kalması gerektiğini bildirdi. (AA)

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