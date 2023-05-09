Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! Askerlik çağındaki yüzlerce Pakistanlının göç videosu paylaşıldı

Türkiye'nin büyük bir sorunu haline gelen göçmenlerin geri gönderilmeleri seçim vaatleri arasında yer alarak gündemdeki yerini korurken kaçak göçmenlerin paylaştığı bir video, sosyal medyada bomba etkisi yarattı.

Askerlik çağındaki yüzlerce erkek Pakistanlının, göç yürüyüşü yaptığı video sosyal medyada kullanıcılar tarafından sert tepkiler aldı.

"SINIR GÜVENLİĞİ" SORULDU

Türkiye'ye doğru yola çıktıkları anlaşılan Pakistanlı kalabalık grubun sınırdan nasıl geçecekleri kullanıcıların merak konusu olurken "Hani sınır güvenliği?" sorusu soruldu.

Kaçak Suriyeli, Afgan, Iraklı ve Pakistanlıların TikTok'taki göç paylaşımları daha önce de gündeme gelmiş, kaçak göçmenlerin yürüyerek Türkiye'ye giriş yaptığı anlar ortaya çıkmıştı.