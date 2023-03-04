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Biden'ın doktorundan kanser açıklaması

Yaşından dolayı Amerikan kamuoyunda başkanlık görevini tam olarak yerine getirip getiremeyeceği gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden'ın doktoru, Biden'ın geçen ay göğsünden biyopsiyle alınan lezyonun kanserli hücre olduğunu ancak tedavi gerektirmediğini duyurdu.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 06:11
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Biden'ın doktorundan kanser açıklaması

Biden'ın doktorundan kanser açıklaması
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ABD Başkanı Joe Biden'ın doktoru, geçtiğimiz günlerde Biden'ın göğsünde oluşan bir lezyon için 16 Şubat'ta yapılan biyopsi sonucunda, lezyonun kanserli hücre olduğunu ancak tedavi gerektirmediğini belirtti. Doktor O'Connor, bir cilt kanseri türü olduğunu belirterek "Tüm kanserli doku başarıyla alındı." ifadesini kullandı

Biyopsi bölgesinin etrafındaki alanın da elektrodesikasyon ile tedavi edildiğini anlatan O'Connor, ek tedaviye ihtiyaç olmadığını bildirdi.

O'Connor, bazal hücreli karsinom lezyonlarının metastaz oluşumuna meyilli olmadığına işaret etti.

Doktor, diğer taraftan bu lezyonların boyutlarının büyüme potansiyeli olduğunu kaydetti. Biyopsi bölgesinin iyileştiğini belirten O'Connor, Başkan'ın rutin kontrolleri çerçevesinde gözetim altında durumunun takip edileceğini anlattı.

Beyaz Saray, 80 yaşında olması nedeniyle Amerikan kamuoyunda başkanlık görevini tam olarak yerine getirip getiremeyeceği sıklıkla gündeme gelen Biden'ın sağlık durumuyla ilgili Doktor O'Connor'un ayrıntılı bilgiler içeren raporunu kamuoyuyla 17 Şubat'ta paylaşmıştı.

Biden'ın sağlık durumunun "başkanlık görevlerini yerine getirmeye uygun" olduğunu kaydeden O'Connor, Başkan'ın göğsünde oluşan bir lezyon için biyopsi yapıldığını ancak henüz sonuçlarının çıkmadığını kaydetmişti. (AA)

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