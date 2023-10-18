Biden’ın İsrail ziyareti sonrası ABD Hamas’a yaptırım kararı aldı

ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail ziyareti sonrası önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de ABD Hazine Bakanlığının, Hamas ile bağlantılı olduğu iddia ettiği 10 kişi hakkında aldığı ambargo kararı oldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni yaptırımların Gazze, Sudan, Türkiye, Cezayir ve Katar dahil olmak üzere başka yerlerde bulunan kişileri hedef aldığı belirtildi.

Hazine Bakanı Janet Yellen konuyla alakalı yaptığı açıklamada: "ABD, Hamas'ın aralarında çocukların da bulunduğu İsrailli sivillere yönelik acımasız ve vicdansız katliamının ardından Hamas'ın finansörlerini ve kolaylaştırıcılarını hedef almak üzere hızlı ve kararlı bir şekilde harekete geçmektedir. ABD Hazinesi terör finansmanını etkili bir şekilde engelleme konusunda uzun bir geçmişe sahiptir ve Hamas'a karşı araçlarımızı kullanmakta tereddüt etmeyeceğiz." dedi.