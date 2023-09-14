Biden’ın oğlu Hunter Biden silah suçlamasıyla karşı karşıya

ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden, silah satın alırken yalan beyanda bulunmak ve uyuşturucu bağımlısıyken silah bulundurmak suçlarından federal savcı tarafından suçlandı.

KAYNAK: AA
Biden’ın oğlu Hunter Biden silah suçlamasıyla karşı karşıya

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Hunter Biden, savcılarla anlaşma yaparak suçunu kabul etmeyi planlıyordu ancak yargıç anlaşmayı onaylamadı. Özel savcı David Weiss, Hunter Biden hakkındaki soruşturmayı sürdürüyor.

Silah Satın Alırken Yalan Beyanda Bulundu

Hunter Biden hakkında hazırlanan iddianameye göre, 2018 yılında iki kez ateşli silah satın alırken yanlış beyanda bulundu. ABD’de federal yasalara göre, silah satın alımı başvuru formunda yalan beyanda bulunmak veya uyuşturucu kullanıcısı olarak ateşli silah bulundurmak suç kabul ediliyor. Hunter Biden, bu suçlardan dolayı 5 ila 10 yıl arasında değişen hapis cezalarıyla karşı karşıya.

Uyuşturucu Bağımlısıyken Silah Bulundurdu

Hunter Biden ayrıca, uyuşturucu bağımlısıyken yasadışı bir şekilde ateşli silaha sahip olmak suçlamasıyla da yargılanıyor. Bu suçlama da 10 yıla kadar hapis cezasını gerektiriyor. Hunter Biden’ın uyuşturucu bağımlılığı ile ilgili geçmişte de sorunlar yaşadığı biliniyor.

Savcılarla Anlaşma Yapmıştı Ama Yargıç Onaylamadı

Hunter Biden, 20 Haziran’da ortaya çıkan Delaware Bölge Mahkemesi kayıtlarına göre, kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili savcılarla anlaşma yapmıştı. Bu anlaşmaya göre, Hunter Biden suçunu kabul edecek ve savcılar da ona hapis cezasından kurtularak denetimli serbestlik önerecekti. Ancak 27 Temmuz’da Delaware’de hakim karşısına çıkan Hunter Biden’ın savcılarla yaptığı anlaşmayı yargıç, vergi suçları ve silah ruhsatıyla ilgili suçun bağlantısıyla ilgili endişelerini dile getirerek onaylamadı.

Özel Savcının Yetkileri Genişletildi

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland da, 11 Ağustos’ta Hunter Biden hakkındaki soruşturmalar için David Weiss’e daha geniş yetkiler vererek özel savcı olarak atadı. Eski Başkan Donald Trump’ın atadığı Delaware Başsavcısı David Weiss, bir süredir Hunter Biden’ın vergi kayıtları, ticari faaliyetleri ve yurt dışındaki iş ilişkileri hakkında soruşturma yürütüyordu.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? 13 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kim aldı?
MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? 13 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kim aldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
Zeytin ağaçlarının arkasında neler olduğunu Şerafettin Tilki açıkladı. Yöneticiler seyretmedi dahil oldu
Zeytin ağaçlarının arkasında neler olduğunu Şerafettin Tilki açıkladı. Yöneticiler seyretmedi dahil oldu
Demir kazık Egemen. Herkes görevden alınabilir Egemen Bağış'a dokunulamaz. 5 büyükelçi daha değişti o değişmedi
Demir kazık Egemen. Herkes görevden alınabilir Egemen Bağış'a dokunulamaz. 5 büyükelçi daha değişti o değişmedi
MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Büyük İstanbul depremi olacak mı? Erhan Afyoncu Şener Üşümezsoy'un deprem teorisini destekledi
Büyük İstanbul depremi olacak mı? Erhan Afyoncu Şener Üşümezsoy'un deprem teorisini destekledi
Son Haberler
Nijerya ordusu Boko Haram’a ağır darbe vurdu 151 terörist öldürüldü Dünya
Nijerya ordusu Boko Haram’a ağır darbe vurdu 151 terörist öldürüldü
Taşköprü’de Otomobil Alev Alev Yandı Güncel
Taşköprü’de Otomobil Alev Alev Yandı
YSK, CHP Fatih İlçe Başkanlığı seçimini iptal etti. ‘Değişim’den yana olan isim kazanmıştı Güncel
YSK, CHP Fatih İlçe Başkanlığı seçimini iptal etti. ‘Değişim’den yana olan isim kazanmıştı
Aydın'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı Güncel
Aydın'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Başakşehir Opoku'yu açıkladı Spor
Başakşehir Opoku'yu açıkladı
Çöp kamyonunun üzerinden geçtiği yaşlı adam ağır yaralandı Güncel
Çöp kamyonunun üzerinden geçtiği yaşlı adam ağır yaralandı
ABD Genelkurmay Başkanı: Afganistan'daki savaş kaybedildi Dünya
ABD Genelkurmay Başkanı: Afganistan'daki savaş kaybedildi