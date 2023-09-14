Biden’ın oğlu Hunter Biden silah suçlamasıyla karşı karşıya

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Hunter Biden, savcılarla anlaşma yaparak suçunu kabul etmeyi planlıyordu ancak yargıç anlaşmayı onaylamadı. Özel savcı David Weiss, Hunter Biden hakkındaki soruşturmayı sürdürüyor.

Silah Satın Alırken Yalan Beyanda Bulundu

Hunter Biden hakkında hazırlanan iddianameye göre, 2018 yılında iki kez ateşli silah satın alırken yanlış beyanda bulundu. ABD’de federal yasalara göre, silah satın alımı başvuru formunda yalan beyanda bulunmak veya uyuşturucu kullanıcısı olarak ateşli silah bulundurmak suç kabul ediliyor. Hunter Biden, bu suçlardan dolayı 5 ila 10 yıl arasında değişen hapis cezalarıyla karşı karşıya.

Uyuşturucu Bağımlısıyken Silah Bulundurdu

Hunter Biden ayrıca, uyuşturucu bağımlısıyken yasadışı bir şekilde ateşli silaha sahip olmak suçlamasıyla da yargılanıyor. Bu suçlama da 10 yıla kadar hapis cezasını gerektiriyor. Hunter Biden’ın uyuşturucu bağımlılığı ile ilgili geçmişte de sorunlar yaşadığı biliniyor.

Savcılarla Anlaşma Yapmıştı Ama Yargıç Onaylamadı

Hunter Biden, 20 Haziran’da ortaya çıkan Delaware Bölge Mahkemesi kayıtlarına göre, kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili savcılarla anlaşma yapmıştı. Bu anlaşmaya göre, Hunter Biden suçunu kabul edecek ve savcılar da ona hapis cezasından kurtularak denetimli serbestlik önerecekti. Ancak 27 Temmuz’da Delaware’de hakim karşısına çıkan Hunter Biden’ın savcılarla yaptığı anlaşmayı yargıç, vergi suçları ve silah ruhsatıyla ilgili suçun bağlantısıyla ilgili endişelerini dile getirerek onaylamadı.

Özel Savcının Yetkileri Genişletildi

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland da, 11 Ağustos’ta Hunter Biden hakkındaki soruşturmalar için David Weiss’e daha geniş yetkiler vererek özel savcı olarak atadı. Eski Başkan Donald Trump’ın atadığı Delaware Başsavcısı David Weiss, bir süredir Hunter Biden’ın vergi kayıtları, ticari faaliyetleri ve yurt dışındaki iş ilişkileri hakkında soruşturma yürütüyordu.