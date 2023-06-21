Biden’ın oğlu suçlamaları kabul etti. Beyaz Saray’dan destek geldi

Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, ABD’nin Delaware Bölge Mahkemesi’ndeki duruşmada, gelir vergilerini kasten ödememekle ilgili iki suçlamayı kabul etti.

Biden’ın oğlu suçlamaları kabul etti. Beyaz Saray’dan destek geldi

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, ABD’nin Delaware Bölge Mahkemesi’ndeki duruşmada gelir vergilerini kasten ödememekle ilgili iki suçlamayı kabul etti ve yasadışı silah bulundurma suçlamasıyla ilgili ise mahkemeyle anlaşmaya vardı.

Alınan kararın federal yargıç tarafından onaylanması akabinde Hunter’ın söz konusu hapis cezasının ortadan kalkması ve denetimli serbestlik alması bekleniyor.

Hunter Biden’in avukatı Christopher Clark karar sonrası yaptığı açıklamada, "Hunter Biden aleyhinde beş yıldır devam eden suçlamalar çözüldü. Hunter, bir savunma anlaşması uyarınca, vadesi geçen iki vergi borcu ödemesi suçlamalarını sorumlu bir şekilde kabul edecek ve üstlenecek. Hunter'ın hayatının çalkantılı ve bağımlı olduğu bir dönemde yaptığı bu hataların sorumluluğunu almanın önemli olduğuna inandığını biliyorum. Kendisi de iyileşmeyi ve hayatında ilerlemeyi dört gözle bekliyor” dedi.

Mahkeme kayıtlarına göre Hunter Biden, 2017 ve 2018'de 1,5 milyon doları aşan vergilendirilebilir gelir elde etti, ancak o yıllarda 100 bin doları aşan borcu olmasına rağmen gelir vergisi ödemedi.

BEYAZ SARAY’DAN DESTEK MESAJI

Beyaz Saray Sözcüsü Ian Sams, Hunter Biden duruşması ile ilgili yaptığı kısa açıklamada, “Başkan ve First Lady çocuklarını seviyor ve hayatını yeniden kurması yönünde kendisini destekliyor. Beyaz Saray adına bu konuda başka bir açıklama yapılmayacaktır” dedi.

DONALD TRUMP’TAN KARARA SERT TEPKİ

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump karar sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Wow! Yozlaşmış Biden Adalet Sistemi, Hunter Biden’a yalnızca bir ‘trafik cezası’ vererek yüzlerce yıllık cezai sorumluluğu ortadan kaldırdı. Sistemimiz bozuk” ifadeleri ile sert tepki gösterdi.

(İHA)

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