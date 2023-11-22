Biden'ın oyları 7 Ekim'den bu yana düşüyor

ABD'de 2024 Başkanlık seçimleriyle ilgili yapılan yeni anket, 81 yaşındaki Başkan Joe Biden'ın, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana oylarının düştüğünü gösterdi.

KAYNAK: AA
Biden'ın oyları 7 Ekim'den bu yana düşüyor

NBC News ve Public Opinion Strategies tarafından 2024 seçimlerine ilişkin yeni bir anket yapıldı.

10-14 Kasım tarihli anketin sonuçlarına göre, ABD Başkanı olarak icraatlarına verilen onay yüzde 40'ta kalan Biden'a, genç Demokratlar arasındaki destek de azaldı.

18-34 yaşındaki genç seçmenler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını ileri yaştaki seçmenlere göre "daha az" destekliyor ve Gazze'de sivillerin katledilmesine karşı çıkıyor.

81 yaşındaki Biden'ın yerine daha genç bir aday görmek isteyen genç seçmenlerin yüzde 70'i Biden'ın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ele alış biçimini onaylamıyor.

Genç seçmenlerin, Biden'ın iş performansına eylülde verdiği yüzde 46'lık onay ise yüzde 31'e düştü.

Seçmenin yüzde 33'ü Biden'ın dış politikasını onaylarken bu, eylüldeki oranın 8 puan gerisinde kaldı.

Demokrat seçmenlerin yüzde 51'i İsrail'in Gazze'deki sivillere karşı "çok ileri gittiğine" inanırken, yüzde 49'u ABD'nin İsrail'e askeri yardımda bulunmasına karşı çıkıyor.

Biden'ın icraatlarına verilen destek, Nisan 2021'de yüzde 50'nin üzerindeyken, bu ankette yüzde 40'a geriledi.

BİDEN İLK DEFA TRUMP'IN GERİSİNDE KALDI

Biden, ilk defa eski ABD Başkanı Donald Trump'tan daha az oy aldı.

Trump, tüm seçmenlerin yüzde 46'sının oyunu alarak yüzde 44'te kalan Biden'ın 2 puan önüne geçti.

Eylülde her iki adayın da aldığı destek yüzde 46 olurkan, haziranda Biden, Trump'a yüzde 49'a 45 üstünlük sağlamıştı.

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