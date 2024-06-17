LNG gemisi inşasında Güney Kore açık ara önde

Sıvılaştırılmış doğal gazın önemi artınca, taşımacılığın da öneminin artacağını öngören Güney Kore LNG gemisi inşasında önemli yol katetti.

Uluslararası LNG İthalatçıları Birliği (GIIGNL) raporundan yer alan bilgiye göre geçen yıl LNG gemi sayısı 41 artışla 772'ye yükseldi. Bu gemiler arasında 51 Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) yer aldı. G

Küresel LNG kargo kapasitesi bu dönemde 114 milyon metreküpe yükseldi. Denizlerde aktif gemi sayısı göz önüne alınarak, yapılan hesaplamada 113 milyon metreküpe ulaştı.

İşte bu dönemde 66 yeni gemi siparişi verildi. Sipariş verilen toplam gemi sayısı böylece 341'e ulaştı.

LNG GEMİSİ İNŞASINDA GÜNEY KORE AÇIK ARA ÖNDE

LNG kargo gemisi inşasında önemli bir yol aldı. İşte onun sonucu da geçen yılın teslim edilen 41 geminin 31'i Güney Kore'deki tersanelerde yapıldı. Güney Kore'yi 8 gemi ile Çin izledi. Japonya ve Singapur birer gemi üretti.

LNG taşıyacak gemileri Güney Kore'nin önde gelen firmaları üretti. Hyundai 22 gemi ile ilk sırada yer alırken, Hanwa Ocean 3, Samsung ise 1 gemi inşa etti. Çin firmalarından Hudong Zhonghua 6, Huangpu Wenchong 1 ve Nantong CIMC SOE 1 LNG gemisi inşa etti.

YILIN İLK 5 AYINDA 78 YENİ GEMİ SİPARİŞİ VERİLDİ

Gemicilik sitesi VesselsValau'ya göre yılın 5 ayında 78 gemi siparisi verildi. Bu gemilerin ortalama fiyatları da 269 milyon dolar düzeyinde hesaplandı.

Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşı ile küresel deniz ticaretinin yüzde 15'inin yapıldığı Süveyş Kanalı'nda Husilerin ticari gemilere saldırıları, LNG gemi fiyatlarının artışında iki ayrı kırılmayı oluşturdu.