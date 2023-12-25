Biden’ın uçağının yanından geçen UFO muydu? Tüm ABD bu soruya yanıt arıyor

10 Aralık’ta ABD Başkanı Joe Biden’ın bulunduğu Air Force One, Los Angeles Havalimanı’na iniş yaparken bir grup uçak izleme meraklısı havalimanı üzerinde tanımlanamayan bir nesne gördü.

Air Force One ile birlikte uçan F-35 savaş uçaklarından birinin havada yakıt aldığı sırada çekilen videoda, daire biçimindeki nesnenin çok hızlı bir şekilde hareket ettiği görüldü.

Videoyu çekenlerden Joshua Solarzano, “Bunu fark ettin mi? Rota üzerinde bir şey uçuyor… Bu UFO mu? Bahsettiğimiz şey bu mu?” diye sordu.

Kardeşi Peter ise, gördükleri nesnenin bir yüksek irtifa balonu olma ihtimali olduğunu söyledi. ABD’de 2023 başından itibaren artan UFO tartışmaları, Biden’ın uçağının yanında kaydedilen görüntü ile tekrar canlandı.

Yılın başlarında ABD ordusu, Kuzey Amerika’da tanımlanamayan uçan nesneleri vurmaya başladığını duyurmuştu. Biden’ın talimatıyla ABD savaş uçaklarının Alaska sahillerinde ‘yüksek irtifada uçan bir nesneyi’, Kanada’nın kuzeybatısında Yukon’da 'tanımlanamayan, insansız bir nesneyi, Michigan yakınlarında Huron Gölü’nde sekizgen bir nesneyi düşürdüğü bildirilmişti.

ABD ve Kanada’nın Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı’nın (NORAD) komutanı General Glen VanHerck, “Son üç tanımlanamayan uçan nesnenin uzaylı olabileceğini göz ardı etmiyorum” açıklamasına, Beyaz Saray Sözcüsü, “Uzaylılar veya dünya dışı varlıklara ilişkin hiçbir delil bulunmadığını” söyleyerek karşılık vermişti.

ABD’nin yabancı liderler de dahil olmak üzere tüm dünyayı yasa dışı bir şekilde dinlediğini ortaya çıkaran belgeleri yayınlayan eski Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) analisti Edward Snowden, Washington yönetiminin yaptığı açıklamaların Ukrayna’ya milyarlarca dolar aktarması gibi askeri harcamalar ve Kuzey Akım projesini engelleme çabaları gibi konulardan kamuoyunun ilgisini saptırmak için kullanıldığını iddia etmişti.