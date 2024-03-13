Biga'yı önce hortum sonra dolu vurdu

Kaynak: İHA
Biga'yı önce hortum sonra dolu vurdu
Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesi açıklarında denizde hortum oluştu. Hortumun ardından dolu yağışı başladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesi açıklarında denizde hortum oluştu. Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan hortum, bir süre sonra kayboldu.

Öte yandan kentte etkili olan dolu yapışı evlerin bahçelerini beyaza bürüdü. Denizde oluşan dev hortum ve dolu yağışı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

HORTUM NEDİR?

AFAD Afet Terimleri Sözlüğü’ne göre, doğada havadaki basınç değişimlerine bağlı olarak oluşan, kendi ekseni etrafında dönerek hareket edebilen, yüksek hızlara ulaşabilen ve yıkıcı etkileri olan şiddetli bir rüzgâr çeşididir.

Küçük ve güçlü alçak basınç alanlarında, büyük bir hızla kendi etrafında dönen hava hareketiyle oluşur. Hortum, ciddi can kayıpları ve yaralanmalara sebep olabilir. Ayrıca binalar, altyapılar, enerji ve iletişim hatları üzerinde ciddi hasarlar bırakabilir.

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