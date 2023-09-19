Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu’da nükleer santral yapım çalışmalarının sürdüğünü, buna ilave olarak biri Sinop’ta diğeri Kırklareli-İğneada’da olmak üzere iki nükleer santral daha yapılacağını belirtti, yeni santraller için Çin, Rusya ve Güney Kore’yle görüşüldüğünü söyledi.

Birçok ülke çevre ve insan sağlığı açısından yarattığı riskleri düşünerek nükleer santralleri ardı ardına kapatırken bizim yeni santraller kurmaya çalışmamızı anlamakta güçlük çekiyorum doğrusu.

Bir nevi bile bile lades durumu.

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Almanya’nın 30 nükleer santrali vardı. Yarattığı ve yaratacağı tehlikeleri düşünerek bunları kapatma kararı aldı. Son 3 nükleer santrali de geçtiğimiz Nisan ayında kapattılar. Doğan enerji açığını güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynakları ile kapatmayı hedefliyorlar.

Nükleer santrale sahip birçok ülke de, özellikle Ukrayna ve Japonya’daki felaketleri göz önüne alarak bu santrallerden kurtulmanın yollarını arıyor.

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Türk Tabipleri Birliği’nin hazırladığı rapor, nükleer santrallerin yarattığı tehlikeleri açıkça ortaya koyuyor:

-Nükleer santraller kaza olmadığı durumlarda da çevrelerine radyasyon yaymaktadır.

-Almanya ve ABD’de yapılan çalışmalar, hiçbir kaza yaşanmamış nükleer santrallerin çevresinde yaşayan yetişkin ve çocuklarda kan kanseri görülme sıklığının ciddi şekilde arttığını göstermiştir. Ayrıca çevredeki bitki ve hayvanlarda radyasyona bağlı mutasyonlar olduğu anlaşılmıştır.

-Radyasyon, kan kanseri dışında tiroid, akciğer ve kemik kanserlerine de neden olmakta, ayrıca erkek ve kadında kısırlığa yol açmakta, hamilelerde düşük ve sakat doğum riskini artırmaktadır.

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Tıbbi Onkoloji Derneği’nin raporu da, Türk Tabipleri Birliği’nin raporunu destekleyici nitelikte:

-Nükleer enerjide en önemli sorun, radyoaktif atıkların yok edilmesi konusunda yaşanmaktadır. Nükleer tesisler, çalışmaları esnasında etrafa radyasyon ihtiva eden nükleer atık ürünleri vermektedir. Bir nükleer atığın doğada yok olma süreci on binlerce yılla ifade edilmektedir.

-Nükleer santrallerden çıkan radyoaktif atıklar; rüzgâr ve yağmurun yardımıyla atmosfere, göllere, toprağa, bitki örtüsüne ve sulara karışmaktadır. Bunun sonucunda radyoaktif maddeler insan vücuduna ulaşarak ciddi sağlık sorunlarına yol açmaktadır.

-Bir nükleer santralde 400-600 arası kimyasal madde üretilmektedir. Bunların katı olanları geri dönüşüme tabi tutulmakta ancak gazlar ve sıvılar atmosfere ve doğaya karışmaktadır.

-Yetişmiş eleman azlığı, atıkların depolanmasındaki sorunlar ve yeterli güvenlik önlemlerinin alınamayışı nükleer santrallerin en önemli sorunlarıdır.

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Peki, ne yapılabilir, çözüm nedir?

-Türkiye, henüz ihaleye çıkılmamış olan Sinop ve Kırklareli-İğneada nükleer santral projelerinden vazgeçmelidir, bir...

-Akkuyu Nükleer Santrali’nden nasıl kurtulacağımızın hesabı ciddi ciddi yapılmaya başlanmalıdır, iki...

-Yenilenebilir enerjiye yönelmeli, özellikle güneş, rüzgâr ve jeotermal enerjiden azami ölçüde yararlanmanın yolları aranmalıdır üç...