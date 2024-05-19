Fenerbahçe'de derbi öncesi son dakika. İsmail Kartal Samandıra'yı inletti

Galatasaray'ın 6 puan gerisinde derbiye çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe kenetlendi... Rakiplerini mağlup ederek şampiyonluk şansını son haftaya taşımak isteyen Sarı-Lacivertliler, Samandıra'da galibiyet yemini etti.

Maç toplantısında konuşan teknik direktör İsmail Kartal'ın motive edici sözleri Samandıra'yı adeta inletti. "Artık sözün bittiği yerdeyiz" ifadesini kullanan tecrübeli hoca şöyle konuştu:

"Galibiyetten başka şansımız yok. Tek hata bize pahalıya malolur. Rakibimiz şampiyonluk kutlamaları için hazırlık yapıyor. Onlara bu şansı vermeyeceğiz. Başlama düdüğüyle birlikte tüm gücümüzü sahaya yansıtmalıyız. Biz daha kaliteli bir takımız. Pes etmeden sonuna kadar mücadele edersek galibiyete ulaşırız. Fenerbahçe için savaşacağız. Şampiyon olamasak bile bizleri sevenlere derbi galibiyeti izlettirme şansın kaçırmayalım."