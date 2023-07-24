Bilecik’te çıkan orman yangını kontrol altında

Bilecik Osmaneli’nde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığı öğrenildi.

Bilecik’te çıkan orman yangını kontrol altında

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi Azapdere mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın mahalline Osmaneli Orman İşletme Şefliği, itfaiye ile jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına anında müdahale ekipler çalışmalarına başlarken Osmaneli Belediyesine ait 3 kepce, 3 itfaiye aracı ve 1 su tankeri ile destek verdi.

Daha sonra yangını haber alan çevre il ve ilçelerden de arozözler gelerek çalışmalara destek verdi. Bölgede soğutma çalışması başlatıldı. Yangında yaklaşık 1 hektar alanının zarar gördüğü öğrenildi.

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