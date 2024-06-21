Bilecik'te define bulma amacıyla kaçak kazı yapan 3 kişiden 2'si ölü bulundu

Kaynak: DHA
Bilecik'te define bulma amacıyla kaçak kazı yapan 3 kişiden 2'si ölü bulundu

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Zemzemiye köyünde define bulma amacıyla izinsiz kazı yapan 3 kişiden 2’si hayatını kaybetti.

Zehirlenme şüphesiyle yapılan ihbar üzerine bölgeye intikal eden AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri, özel kıyafet ve ekipmanlarla gerçekleştirdikleri kurtarma çalışması sonucunda S.G. (36) ve T.B.'nin (38) cansız bedenlerine ulaştı.

Olay, Bilecik 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarla ortaya çıktı. Ekipler, kazı alanında 3 kişiden 2’sinin baygın halde bulunduğunu belirledi. Savcılık ve jandarma tarafından yapılan incelemeler sonrası, hayatını kaybeden iki kişinin cesetleri kesin ölüm nedenlerinin tespiti için Söğüt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bilecik Valiliği'nden yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve kazının izinsiz yapıldığı vurgulandı. Açıklamada, “Yapılan araştırmalarda izinsiz kazı yapan 3 kişiden 2’sinin kazılan çukur içinde cansız bedenlerine rastlanmıştır. Olay yerine sevk edilen jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda S.G. ve T.B. isimli şahısların cenazeleri Söğüt Devlet Hastanesi’ne götürülmüştür. Şahısların kesin ölüm nedenleri yapılacak otopsi sonucunda belirlenecektir” ifadelerine yer verildi.

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