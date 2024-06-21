Kuran'a hakaretle suçlanan turisti yağ döküp diri diri yaktılar

Düzenleme: Esma Karayel
Kuran'a hakaretle suçlanan turisti yağ döküp diri diri yaktılar

Pakistan’da bir turist, Kuran’a hakaret ettiği iddiasıyla önce kalabalık tarafından karakol yakılarak kaçırıldı, daha sonra ise cani bir şekilde diri diri yakarak öldürüldü. Kan donduran anlar saniye saniye kaydedildi.

Dünyanın en tehlikeli ülkelerinden olan Pakistan’da kan donduran bir cinayet yaşandı. Ülkede turist olduğu söylenen bir kişi Kuran’a hakaret ettiği iddiasıyla kalabalık bir grup tarafından karakoldan kaçırılıp önce dövüldü, daha sonra ise diri diri yakılarak öldürüldü.

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Svat Vadisi'ndeki turistik bölgede yaşanan skandal olayda turist olduğu belirtilen bir kişi, Kuran'ı yakarak hakaret ettiği gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı. Karakola götürülen turist, emniyeti basan öfkeli kalabalık tarafından kaçırılarak vahşice katledildi.

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POLİS KARAKOLUNU YAKTILAR

Sosyal medya da paylaşılan görüntülerde öfkeli kalabalığın karakolu da yaktığı görüldü.

Polis kaynakları tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada dün akşam saatlerinde şahsın linç girişiminden kurtarıldığını ancak ardından kalabalığın karakolu basıp adamı dövdüğü belirtildi. Kaynaklar, öfkeli grubun daha sonra da şahsın üzerine yağ dökerek diri diri yaktığı bildirildi.

Kan donduran olay üzerine bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.

DAHA ÖNCE DE AYNI OLAYLAR YAŞANMIŞTI

Nüfusun büyük çoğunluğunun Müslüman olduğu ülkede, dine hakaret edenler idam cezasına çarptırılıyor.

Benzer bir olay Mayıs ayında Sargodha bölgesinde yaşanmış, Hıristiyan bir kişi, Kuran yaktığı iddiasıyla kalabalık tarafından linç edilmişti.

Yine aynı bölgede Şubat 2023’te bir Müslüman, kutsal kitaba saygısızlık ettiği gerekçesiyle dövülerek öldürülmüştü.

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