Bilecik'te görünmez kaza. 1 vatandaş yaralı

Kaynak: İHA
Bilecik'te görünmez kaza. 1 vatandaş yaralı
Bilecik’te bir şahsın ayağının üzerinden araç geçti. Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen şahsın tedavisi devam ediyor.

Bilecik Küçük Sanayi Sitesi ilk girişinde meydana gelen kaza, Abdulhamithan Bulvarı üzerinden Site Caddesi'ne dönüş yapan Recep Gökhan K. idaresindeki 11 EP 337 plakalı otomobil lastiği yolun sağ tarafında durmuş haldeki 20 ALD 310 plakalı tırın yan kapaklarını açan vatandaş Ersan D.'nin aniden geri adım atmasıyla bir ayağının üzerinden geçti.

Ayağı araç altında ezilen şahıs acılar içinde kalırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı vatandaşın sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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