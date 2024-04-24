Bilecik'te motosiklet kazası: 1 yaralı

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Atakent Caddesi ile Sarmaşık Sokak kesiştiği noktada trafik kazası meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Atakent Caddesinde seyir halindeki Sefa S. idaresindeki 11 ABS 552 plakalı motosiklet ile İstiklal Caddesi istikametine seyir halindeki Akın D. idaresindeki 11 ABZ 694 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada Sefa S. yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, ilk müdahale sonrası hastanede tedavi altına alındı.
Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.