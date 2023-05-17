Bilecik'te otomobil gölete düştü: 3 ölü

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde gölete düşen otomobildeki 5 kişiden 3'ü hayatını kaybetti.

Bilecik'te otomobil gölete düştü: 3 ölü

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Yunus Kırkcı idaresindeki 11 ER 436 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Küçükyenice köyü yakınında henüz belirlenemeyen nedenle sulama göletine düştü.

Kırkcı ile araçta bulunan Ertan Uzun, kendi imkanlarıyla sudan çıkarak çevredekilerden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu sudan çıkarılan araçta bulunan 2 kadın ile erkek çocuğun öldüğü belirlendi.

Derya Nur Mete (24) ve oğlu Yüksel Berk Mete (5) ile üzerinden kimlik çıkmayan diğer kadının cesetleri, savcının incelemesinin ardından Gölpazarı Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kırkcı ve Uzun ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

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