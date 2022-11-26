Bilecik'te seyyar satıcı ve dilenci operasyonu

Bilecik'te zabıta ekipleri tarafından kent merkezinden seyyar satıcılara yönelik operasyonda 4 kişiye 277'şer lira ceza yazıldı.
Bilecik Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde seyyar satıcı ve dilencilere yönelik bir çalışma başlattı.
Ekipler 4 ayrı kola ayrılırken, 4 seyyar satıcıya suçüstü yaptılar. Şahıslara Kabahatler Kanununa göre 277'şer lira ceza yazılırken, malzemelere el konuldu.
(Kaynak: İHA)
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