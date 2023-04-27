Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı

İHA'nın haberine göre, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi kavşağından kent merkezine dönüş yapan Yasemin Y. idaresindeki 11 AAV 132 plaka otomobil ile Gülümbe istikametinden kent merkez istikametine seyir Mustafa K. idaresindeki 11 ER 113 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Mustafa K. yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.