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Bilecik'te iki araç çarpıştı: 1 yaralı

Bilecik'te aynı istikamete giden iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 12:40
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Bilecik'te trafik kazası: 1 yaralı

Bilecik'te iki araç çarpıştı: 1 yaralı
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İHA'nın haberine göre, Bilecik-Eskişehir karayolunda seyir eden Naci P.'nin kullandığı 34 CHU 694 plakalı kamyonet, D-650 karayolu Tüneller mevkiinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek, aynı istikamette seyir halindeki Sinan Gülmez idaresindeki 26 BA 405 plakalı otomobile çarptı.

Kazada 26 BA 405 plakalı araçta bulunan Canan Gülmez (39) yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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