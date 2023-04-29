Bilecik'te yolcu otobüsü devrildi, 12 kişi yaralandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

Bilecik'te yolcu otobüsü devrildi, 12 kişi yaralandı

Ankara'dan İzmir'e seyreden S.D. (61) idaresindeki bir seyahat firmasına ait 10 HD 016 plakalı otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Bozüyük-İnegöl kara yolu Muratdere mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, aralarında sürücü S.D'nin de bulunduğu 12 kişi yaralandı.

Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi ile Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yana devrilen otobüs ise çekiciyle kaldırılarak olay yerinden götürüldü.

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